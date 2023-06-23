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Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında yaşlı adam hayatını kaybetti.


Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kılıçlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati G. (72) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Traktörün altında kalan hayatını kaybetti. N.G.'nin cenazesi olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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