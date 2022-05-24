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Traktörün şaftına başını kaptıran çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu’da tarlayı suladıkları esnada traktörün şaftına başını kaptıran 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kastamonu'da tarlayı suladıkları esnada traktörün şaftına başını kaptıran 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kurtgömeç köyünde akşam saatlerinde Adem Ç., tarlasını suladığı sırada kızı 4 yaşındaki Ravza, traktörün şaftına başını kaptırdı. Yaşanan kazada Ravza Ç., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından traktörü bulunduğu yerden kaldırdı.


Yaşanan kazada hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ravza ise, cenaze aracına konularak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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