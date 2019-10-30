TÜBİTAK Fuarı'na aşıklar ile Kaymakam'ın atışması damga vurdu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen Bilim Fuarı'nda aşıklar Kaymakam atışması renkli görüntülere sahne oldu.

Tosya Fen Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen fuarın açılışına Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkan Vekili Hasan Atıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Örü, Şerafettin Çiçek ve Cihan Çetin ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Deniz Pişkin ve protokol üyeleri, stantları gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Projelerini tek tek anlatan öğrenciler, açtıkları stantlarda çalışmalarını sergiledi.

Fuarın en ilgi çekici yanı ise Halk Edebiyatı Standında yapılan aşıklar atışması oldu. Aşıklar standını ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, kendisine methiyeler düzen aşıklara teşekkür ederek atışmanın sonunda bir dörtlük ile cevap verdi. 2 gün sürecek olan Tosya Fen Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Çarşamba günü akşamına kadar gezilebilecek.