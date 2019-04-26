Tüfeğini temizlerken kazara kendisini vurdu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Hörmetli köyünde bir kişi, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Hörmetli köyünde ikamet eden Selamet Erdem (45), evde temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Selamet Erdem'in cenazesi, İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.