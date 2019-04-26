İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tüfeğini temizlerken kazara kendisini vurdu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Hörmetli köyünde bir kişi, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Hörmetli köyünde bir kişi, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Hörmetli köyünde ikamet eden Selamet Erdem (45), evde temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Selamet Erdem'in cenazesi, İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.