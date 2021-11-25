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Tüfekle vurulmuştu, sağlığına kavuşunca doğaya salındı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Yenidoğan köyü mevkiinde tüfekle vurulmuş şekilde bulunan yaralı leylek, tedavi edilerek doğaya salındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Yenidoğan köyü mevkiinde tüfekle vurulmuş şekilde bulunan yaralı leylek, tedavi edilerek doğaya salındı.


Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tüfekle yaralan leylek, vatandaşlar tarafından bulunularak veteriner hekime götürüldü. Tosya'da ilçe merkezinde bulunan veteriner hekim tarafından yapılan tedavi sonrası iyileşen leylek, yaralı olarak bulunduğu yere götürülerek tekrar doğal yaşam alanına salındı.

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