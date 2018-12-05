Tuğla fabrikasında işçilerin kaldığı evde yangın tehlikesi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Yeni Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tuğla fabrikasında çalışanların kaldığı evlerde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tuğla fabrikasında çalışanların ailesi ile kaldıkları tek katlı evlerde yangın meydana geldi. Yangına Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri iki yangın söndürme aracı ile müdahale etti. Büyük panik yaşanan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile etraftaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile inceleme ve soruşturma başlattı.