Turist akının yaşandığı o ilçede vatandaşlar boğulma riskine karşı uyarılıyor

Kurban Bayramı tatilinde turist yoğunluğunun yaşandığı Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize giren vatandaşlar, boğulma ve kaybolma riskine karşı uyarılıyor.

Kurban Bayramı tatili için Kastamonu'nun Cide ilçesine binlerce vatandaş akın etti. Tatillerini denizde yüzerek geçirmek isteyen vatandaşlar, boğulma riskine karşı uyarılıyor. Plajdaki görevli cankurtaran tarafından, vatandaşlara belirlenen noktalar dışında yüzmemeleri, çocukların ailelerinin yanından ayrılmaması hususlarında uyarılar yapılıyor.

"Yüzmek isteyenlerin büyük çoğunluğu yüzme bilmiyor"

Plajda, denizde yüzmek isteyen vatandaşların büyük bir çoğunluğunun yüzme bilmediğini ifade eden cankurtaran görevlisi Çavuş Doğan, “Vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz. Plaja gelen çok sayıda vatandaşın çoğu yüzmeyi bilmiyor. Emniyet şeritlerimizi koyup, gün içerisinde akşam 21.00'e kadar burada vatandaşlarımızın can güvenliklerini sağlıyoruz. Huzurlu ve mutlu bir şekilde evlerine dönmeleri için burada cankurtaran olarak elimizden gelen bütün görevlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza gün içerisinde anonslarla uyarılarda bulunuyoruz. Denizimiz çengel akıntı bölgesi ve hava muhalefeti dolayısıyla biraz dalgalı. Vatandaşlarımızın denize girerken dikkatli olmalarını ilk önce anonslarla belirtiyoruz. Daha sonra da bizzat takiplerinde bulunuyoruz” dedi.

Öte yandan, Kurban Bayramı süresince Cide ilçesine yaklaşık 120 binden fazla turistin geldiği belirtildi.