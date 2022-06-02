Türk Dünyası Kastamonu'da buluşuyor

Türk Dünyası Günleri Kastamonu'da düzenlenen etkinliklerle başladı.

900 yılı aşkın Türk yurdu Kastamonu'da 3 gün boyunca sürecek Türk Dünyası Günleri etkinlikleri saat 16.00'da Kışla Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilecek kortej yürüyüşle başladı. 28 Türk Cumhuriyeti ve özerk bölgeden misafirlerinde katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek. Etkinliğin birinci günü olan bugün, Türk Devletleri'nden gelen ekiplerin dans gösterileri, Kaya Kuzucu Konseri, toplu açılış töreni, Drone ve Mapping Gösterisi, Mehmet Sabir Karger konseri'nin ardından saat 21.45'te Kafkas Kartalları Gösterisi ardından ise İlyas Yalşıntaş Konseri gerçekleştirilecek.

İkinci gün programları saat 14.00'de Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda Turan Halklarının dünü bugünü ve yarını konulu panel ile başlayacak. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 15.00 itibariyle dans gösterileri, Türk Cunhuriyetleri konuk sanatçı konserleri, Cıltız Tannagaşeva konseri, Bünyamin Aksungur ve Kırgız konserinin ardından sahne sevilen sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın olacak.

Türk Dünyası Günleri'nin üçüncü ve son günü ise saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek dans gösterileriyle başlayacak. Türk Cumhuriyetleri konuk sanatçıların konserlerinin ardından Atilla Yılmaz konseri düzenlenecek. 22. Türk Dünyası Günleri etkinlikleri 21.00'da başlayacak olan Anadolu rock müziğin sevilen ismi Kıraç konseriyle sona erecek.

Kardeşlerin buluşacağı bir programa ev sahipliği yapmaktan ötürü büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Bu denli geniş çapta bir buluşmayı ilk kez düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Bizler farklı devletleriz ancak tek bir milletiz. Kardeşlerimizle Kastamonu'da kadim şehrimizde buluşacağımızdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimi programlara davet ediyorum ve bekliyorum. Bir birinden güzel etkinliklerle kardeşlerimizle kaynaşalım ve birlikte olalım. Bugün başlayacak ve üç gün devam edecek etkinliklerimiz de bir birinden önemli sanatçılarımız da sahne alacak. Bu etkinlikler Kastamonu'ya çok yakışacak. İnşallah daha geniş katılımlılarını da yapacağız. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.