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Türk Dünyası Kastamonu'da rüzgar estirdi

Kastamonu’da düzenlenen 23.

Kastamonu'da düzenlenen 23. Türk Dünyası Günleri, 23 ülkeden sanatçıların katıldığı etkinliğin son gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen, Kafkasya, Avrupa, ve Asya'daki 23 ülkeden Türk sanatçıların katıldığı 'Türk Dünyası Günleri' 3 gün boyunca devam ederken Türk dünyasını Kastamonu'da buluşturan Türk Dünyası Günlerine kortej yürüyüşü ile start verildi. Daha sonra Kastamonu Belediyesi Meydanı'nda devam eden programda, Türki Cumhuriyetlerden gelen sanatçılar sahne aldı. Ünlü sanatçıların konserleriyle devam eden program son gününde büyük ilgi gördü.

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