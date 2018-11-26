Türk Dünyası ülkelerinin pulları, Kastamonu'da sergilendi

Türk Dünyasına ait ülkelerin kullandığı pullar, Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'da sergilendi.

Kastamonu'da 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Pul Sergisi açıldı. Sergide Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan ülkelerinin şuanda kullandığı ve geçmişte kullandıkları pullar sergilendi. Türkiye ile birlikte Türk Dünyasına ait 7 ülkenin posta ve haberleşme alanında kullanmış olduğu pullar, Türk Dünyası Kültür Başkenti Pul Sergisi açılışında sergilenmeye başladı.

Sergiye yoğun ilgi

Serginin açılışına Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, PTT Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca, KKTC Posta Dairesi Müdürü Söğüda Tabak, Azerbaycan'dan Azermarka Direktörü Leyla Gülaliyeva ve çok sayıda davetli katıldı.

“Kültürün içinde maddi ve manevi unsurlar var”

Serginin açılışında konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Kültürün içinde maddi ve manevi unsurlar var. Bunları da içine alan somut ve soyut unsurlar var. Tabii ki bunlar bize miras olarak gelmiş, bizde bunları bizden sonraki nesillere aktarmak için yola çıkmış bir iliz. Bu konuda da ilimizde de ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu doğrultuda bayağı yol kat edildi ve Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı verildi. Bizde 18 Aralık'ta bu unvanı bizden sonra devralacak Türk Dünyası'nın bir başka şehrine devredeceğiz. Bu unvanı devrettikten sonra işimiz bitmeyecek. Biz bir kültür ve sanat şehri olma yolunda çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Pullarında kültürel değerlerimizin soyut ve somut unsurlarını birlikte barındırması açısından oldukça değerli” dedi.

“Can-ı gönülden mektup ve pul kültürünün devam etmesini istiyorum”

Pul kültürünün devam etmesini desteklediğini söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, “Eşimizden, dostumuzdan, ailemizden kalan mektupları saklıyoruz. Can-ı gönülden mektubun ve pulun devam etmesini istiyorum. Manevi ve bizim hayatımızla özdeşleşmiş pul sergisini yapanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte kültürel mirasımızı tamamen gün yüzüne çıkaracağız. Herkes elinden geldiği kadar katkı sunuyor. Mahallelerde, çarşıda ve kalede çalışmalarımız sürüyor. En büyük projemiz kültürel birikimleri olan Kastamonu'yu ortaya çıkarmaktır. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Sergi 30 Kasım'a kadar açık kalacak

Konuşmaların ardından pul sergisinin açılışı yapıldı. Protokol ve misafirler daha sonra pul sergisini gezdiler. Sergi, 30 Kasım tarihine kadar Vedat Tek Kültür Merkezinde ziyaretçilere açık olacak.