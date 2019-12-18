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Türk Kızılayı'ndan evsiz kalan aileye yardım

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanlığı ekipleri, İnebolu’nun Sakalar köyünde çıkan yangında evsiz kalan aileye yardımda bulundu.

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanlığı ekipleri, İnebolu'nun Sakalar köyünde çıkan yangında evsiz kalan aileye yardımda bulundu.


Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde İnebolu'nun Sakalar köyünde çıkan yangında evleri büyük oranda zarar gören Mustafa Hindioğlu ile aynı evde ikamet eden 10 kişilik ailesine yardımda bulundu. Kızılay ekipleri, aileyi ziyaret ederek, yatak, battaniye, mutfak seti, gıda paketi gibi ailenin temel ihtiyaçlarını görebilecek malzemeler ve yiyecek bıraktı.

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