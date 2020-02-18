İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Kastamonu’da ihtiyaç sahibi 30 aileye gıda kolisi ve kurban eti yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Kastamonu'da ihtiyaç sahibi 30 aileye gıda kolisi ve kurban eti yardımında bulundu.


Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Kastamonu'da daha önceden belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu'da bulunan 30 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ve Kurban eti yardımında bulunuldu. Kastamonu'da ihtiyaç sahibi 30 aileye gıda kolisi ve Kurban eti yardımında bulunduklarını açıklayan Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, “Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi olarak Kastamonu'da tespit ettiğimiz 30 aileye gıda kolisi ve Kurban eti dağıtımı yaptık. Hayırseverlerin, kendilerine emanet ettikleri yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.