Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi'ne start verildi

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde tarihi Türk Ocağı binasının İstiklal Yolu Müzesi'ne dönüştürme çalışmalarına 1 Haziran itibariyle start verildi.

Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi dönüştürme çalışması kapsamında yetkili mühendisler ve mimarlar Türk Ocağında çalışmalara başladı. Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi dönüştürme projesinin 7 ay içerisinde tamamlanarak teslim edileceği belirtildi.

İnebolu'nun kültürel hayatına önemli bir katkı sağlayacak olan İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi'nin, mevcut müze binasının geliştirilmesiyle kent için önemli bir bilgi ve belge merkezine dönüşerek bir cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

Proje ‘Müzebilimci' öncülüğünde faaliyetlerine devam eden Mithra İstanbul tarafından tasarlandı. İstiklal Yolu Müzesi atölye, etkinlik çalışmaları ile Millî Mücadele tarihine ışık tutarak yerli ve yabancı müze izleyicileri dışında araştırmacıların da gündeminde olacak bir müze olarak tasarlanıyor.

Proje de Müze senaryosunda izleyicilerin; İnebolu'nun somut ve somut olmayan kültürel mirası ile Millî Mücadele tarihindeki önemini gelecek kuşaklara tarafsız bir şekilde aktarırken aynı zamanda Millî Mücadele ruhunu yaşatmayı hedefleyen uygulamalar sunuluyor.

Müze projesi, açık ve kapalı alanları, atölye ve etkinlik mekânları, kafeteryası, kütüphane, arşiv ve hediyelik eşya dükkânı gibi işlevleriyle de uluslararası müzecilik standartlarına uygun olarak işlevlendirildi. Koleksiyon yüksek güvenlikli olarak, uygun iklimlendirme koşullarında izleyici ile ayrı bir sirkülasyonla müze depolarına ulaşabileceği bir sistemle binaya entegre edilecek. İnebolu Türk Ocağı Binası İstiklal Yolu Müzesi, Millî Mücadele dönemi yansıtan müzeler arasında en interaktif ve izleyiciyle entegre bir anlatım sunarak kısa sürede kapılarını yeniden açmayı hedefliyor. Senaryo, tasarım ve interaktif uygulamaları ile çarpıcı bir müze kurgusu izleyicilerini bekliyor olacak.

İlçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi dönüştürme çalışmasının tadilatına 1 Haziran itibari ile başlandığını belirtterek, ‘'İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesine gelen misafirlerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Şapka İnkılabının ruhunu müzemizde hissedebilecek ve ayrıca ziyaretçilerimiz İstiklal madalyamızın orijinalini de görme imkânı bulacaklardır. Yiğit İnebolu'muza tekrardan hayırlı olsun!, Tarihi İstiklal yolunun ilk çıkış noktasının İnebolu olduğunu herkes öğrenip, Kayık ve Kağnının destansı zaferini müzemizi gezen ziyaretçilerimiz hissedebilecek'' dedi.