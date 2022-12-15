Türkiye ekonomisine yılda 58 milyon TL katkı sağlayacak Araç Barajı, su tutmaya başladı

Dr. Lütfi Akca, Kastamonu'da yapımı devam eden ve Türkiye ekonomisine yılda 58 milyon 222 bin TL katkı sağlayacak Araç Barajı'nda su tutma işlemine başladıklarını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, araç ilçesinde inşa edilen baraj su tutmaya başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Dr. Lütfi Akca, Araç ilçesinde bulunan Araç Barajı'nda depolanacak su ile 33 bin 180 dekar tarım arazisinin sulanacağını ve bin 560 dekar tarım arazisi ile 20 köy ve 1 ilin taşkınlardan korunacağını söyledi. Akca, Araç Barajı'nda 13,79 gigawatt/yıl enerji üretiminin de sağlanacağını belirtti.

Baraj derivasyon tüneli, dolusavak kazı, beton imalatları, yol rölekasyonları ve dolusavak deşarj kanalında tahkimat imalatlarının da tamamlandığını belirten DSİ Genel Müdürü Akca, gövde dolgu imalatlarında son 50 santimetrelik dolgu kaldığını ve Aralık ayı sonuna tamamen bitirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Baraj inşaatının fiziki olarak yüzde 95 seviyesinde olduğunu ifade eden Akca, “Temelden yüksekliği 81,55 metre ve su depolama kapasitesi 44,16 hektometre küp olan Kastamonu Araç Barajı ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 58 milyon 226 bin 222 TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.