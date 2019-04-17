Türkiye Gazete Bölge Müdüründen Savaş'a hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Gazetesi Kastamonu Bölge Müdürü Ali Savaş, Kastamonu Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yerel seçimlerinde Tosya Belediye Başkanı seçilen ve görevi devralan Volkan Kavaklıgil, çeşitli çalışmalar yapmak için ilçeye gelen Türkiye Gazetesi Kastamonu Bölge Müdürü Ali Savaş'ı makamında konuk etti. Başkan Kavaklıgil'e hayırlı olsun dileklerini ileten Savaş, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kavaklıgil ise Savaş'a teşekkür etti. Ziyarette Savaş'a, Türkiye Gazetesi Tosya Temsilcisi Muharrem Özekmekçi ve İhlas Haber Ajansı Tosya Temsilcisi Mehmet Ünsal eşlik etti.