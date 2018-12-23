Türkiye Grameen Mikro Finans Programı toplantısı Kastamonu'da gerçekleştirildi

Türkiye Grameen Mikro Finans Programı Yönetim Kurulu Aralık Ayı Ankara Bölge Toplantısı Kastamonu Belediyesi katkılarıyla Kastamonu Mikro Finans Şubesi ev sahipliğinde Kastamonu'da gerçekleştirdi.

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yöresel ürün üretiminde şehrin baş aktörü olacak Sarı Konak Kadın Girişimci, Üretici ve İşletme Kooperatifi'nin teknolojik ürünler de üretmek adına adımlar atabileceğini söyledi.

Başkan Babaş, üretim destanının da kadınlar ile yazılabileceğine vurgulayarak, “Belki bugün bu cümleler kimilerine göre ulaşılması imkansız görülebilir. Ancak büyük hedefler olmadan büyük projeler ve büyük işler hayata geçmez. İnançla, azimle ve kararlılıkla hedefimize ulaşacağımızdan şüphem yoktur” dedi.

“Üretime katkı sağlayan kadın sayısını binin üzerine çıkartmak istiyoruz”

Atılan her adımda sonucun Kastamonu'ya veya Kastamonu insanına ne derece fayda sağladığına baktığının altını çizen Başkan Babaş, üretime dayalı desteklemenin devam edeceğini vurguladı.

Verilen mikro krediler ile kadınların mutlaka üretim yapması gerektiğini ve bunun için Sarı Konak Girişimci Kadın Girişimci, Üretici ve İşletme Kooperatifini kurduklarını dile getiren Başkan Babaş, “Yerel kalkınmaya yönelik ciddi adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda Kadınlar Kooperatifimizin kuruluş aşamasının tamamlanması ve üye başvurularının alınması bizler için önemli. İlimizde 400'e yakın mikro kredi desteği alan aktif girişimci kadın var. Biz ev hanımlarımızı daha fazla üretimin içerisine çekmek ve değerlerimizi hep birlikte geleceğe aktarmak istiyoruz. İnanıyorum ki bir yıl sonra üretime katkı sağlayan kadın sayısı bini bulacaktır” diye konuştu.

“Teknolojik ürünler de üretebiliriz”

Teknolojik ürünler de üretilebileceğini belirten Başkan Babaş, “Burada yöresel ürünler üzerinden konuşuyoruz ancak destek sağladığımız kadınlar, Kadınlar Kooperatifi çatısı altında teknoloji ürünleri de üretebilir. Burada önemli olan girişimcilik, emek ve örgütlü olabilmek. Bizler kadın emeğiyle marka kent Kastamonu'yu neden oluşturamayalım? Tarihin her safhasında kadınının kahramanlıklarıyla var olmuş Kastamonu'da üretim destanı da kadınlar tarafından yazılamaz mı? Bence yazılır. Hatta dünyaya örnek dahi olur. Yeter ki inanalım, potansiyelimizin farkında olarak azimle çalışalım” şeklinde konuştu.

“Büyük hedefler olmadan büyük işler hayata geçmez”

Büyük hedeflerin olmadan büyük işlerin hayata geçilemeyeceğini belirten Başkan Babaş, şöyle konuştu: “Belki bugün bu cümleler kimilerine göre ulaşılması imkansız olarak gözükebilir. Ancak büyük hedefler olmadan büyük projeler ve büyük işler hayata geçmez. İnançla, azimle ve kararlılıkla hedefimize Kadınlar Kooperatifimiz çatısı altında girişimci kadınlar ile yürüyeceğiz. Bu projeyle ev ve il ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ev hanımlarına ve kadın girişimcilere güveniyoruz. Kastamonu'muzun yerli ve milli üretim mücadelesinden zaferle çıkacağından eminiz. Bu doğrultuda Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'na da verdikleri mikro kredi desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum”

“Belediye'nin destekleriyle çok iyi bir noktaya gelindi”

Türkiye Grameen Mikro Finans Programı Genel Müdürü Halil Orhan ise, Kastamonu'da mikro finans desteğinin çok iyi durumda olduğunu ifade ederek, “Kastamonu Şubemizin her daim yanında olan Belediye Başkanımız Tahsin Babaş'a teşekkür ediyorum. Bugün Kastamonu'da mikro kredi kullanan kadın girişimci noktasında ciddi bir artış var. Belediyemizin destekleriyle ciddi bir noktaya gelindi. Daha da iyi noktalara gelineceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Türkiye Grameen Mikro Finans bölgelerinin performans ve eğitimleri hakkında konuşmalar yapılırken 2019 hedefleri de masaya yatırıldı.

Türkiye Grameen Mikro Finans Programı Genel Müdürü Halil Orhan konuşmaların ardından toplantıya katılan Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a teşekkür plaketi verdi. Toplantı çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.