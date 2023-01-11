Türkiye'de başka örneği yok: 3 bin nüfuslu ilçeye turist akın edecek

Kastamonu'nun 3 bin nüfuslu ilçesi Azdavay'da bulunan Çatak Kanyonu üzerine kurulan cam terası 2022 yılında 120 bin kişi ziyaret etti. 450 metre yükseklikte bulunan ve Türkiye'de benzeri bulunmayan cam terası, yeni hazırlanan proje sayesinde yaklaşık 300 bin turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Son yıllarda doğa ve tabiat turizminin ön plana çıkan Kastamonu'da, Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan Çatak Kanyonu'nda 450 metre yüksekliğe inşa edilen cam teras, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 450 metre yükseklikten adeta ziyaretçilerine hem adrenalin hem de görsel şölen sunan Azdavay Cam Terası görmek isteyenler kuyruk oluşturuyor.

Mest eden manzarası ile görsel şölen sunan Azdavay Çatak Kanyonu, şimdi de kanyon içerisine yapılacak kaya patika yolu ile dikkatleri üzerine çekecek. Çatak Kanyonu içerisinde kaya üzerine oyma yöntemi ile yapılacak 2 kilometre uzunluktaki patika yol, Türkiye'de de bir ilk olma özelliği taşıyacak. 2 kilometre yolun sonunda da kanyon içerisinde akan 27 metre yüksekliğindeki şelale ziyaretçileri karşılayacak. Projesi hazırlık aşamasında olan kaya patika yolu tamamlandığında 3 bin nüfusu bulunan Azdavay ilçesine 300 binden fazla turistin gelmesi hedefleniyor.

Öte yandan, Azdavay Çatak Kanyonu cam terasına yapılan kafeteryada 600 yıllık geleneksel coğrafi işaretli yöresel kıyafetler giymiş kadınlar tarafından ziyaretçiler karşılanıyor.

“Azdavay Cam Terası, 2022 yılında yaklaşık 120 bin kişi ziyaret etti”

Azdavay Cem Terası geçen yıl yaklaşık 120 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, “Azdavay Çatak Kanyonu, kanyon vadisine 450 metre yükseklikte ve aynı zamanda 9 kilometre civarında bir kanyon vadisini izleyen cam terastayız. Azdavay Çatak Kanyonu üzerinde yapılan turizm noktamız öncelikle Azdavay turizmi sonrasında Kastamonu ve tüm ülkelere ciddi bir şekilde hizmet eden bir yer haline geldi. Cam teras, ziyaretçiler için cazibe merkezi oldu. Burası yaklaşık olarak şu ana kadar pandemi sürecinde 100 bin ziyaretçinin altına düşmedi. 2022 yılında da 120 bin ziyaretçi cam terası gezdi. Çatak Kanyonu Cam Terası aynı zamanda bu yıl milli parklar tarafından hemen arka tarafına yapılan bir kır lokantasıyla önümüzdeki yıl ziyaretçilere daha konforlu bir hizmet verecek. Bu kır lokantasında buraya gelen ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını görebileceği müştemilatlarda mevcut olacak. Aynı zamanda yöresel kıyafetli kadınlarımızın kurmuş olduğu bir kadın kooperatifi tarafından da işletilmesini düşünüyoruz. Burada yapacak yöresel bir işletmecilikle bu cam teras cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

“Kanyon içerisinde kaya patika yol cazibe oluşturacak”

Çatak Kanyonu içerisine oluşturulacak olan kaya patika yol sayesinde bölgenin cazibe haline geleceğine inandığını belirten Başkan Civelek, “Azdavay Cam Terastan bakıldığında Çatak Kanyonu, kanyon vadisine 2 kilometre patika yol yapılacak ve proje Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. İnşallah burayı da belediyemiz yap-işlet modeliyle alarak önümüzdeki 2 yıl içerisinde patika yolu bitirip bu bölgeye gelen insanların gün boyu değerlendirebileceği bir turizm lokasyonu gerçekleştirilmiş olacağız. Kaya patika yolu bittiğinde çok cazibeli olacağını düşünüyorum. Çünkü bu kanyonların içinde oluşmuş olan kaya görünüşlerinin ciddi anlamda insanlar tarafından ilgi çekiyor. Adrenalin oluşturacak birçok nokta” diye konuştu.

“Kaya Patika Yol Projemiz tamamlandığı 300 bin ziyaretçi bekliyoruz”

Çatak Kanyonu vadisi boyunca kanyon içerisine yapacakları kaya patika yol projesi sayesinde 3 bin nüfuslu ilçenin 300 bin ziyaretçi ağırlayacağını ifade eden Başkan Civelek, “Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Azdavay Belediyesi tarafından oluşturulan turizm altyapı projemizden bir tanesini de Suğla Yaylasında devam ediyor. Suğla Yaylasında 30 tane bungalov evimiz ve bir kır lokantamız olacak. Yaklaşık 80 bin metrekare regülasyon göleti, 30 karavanlık kamp alanı projelendirdik. Bunların yüzde 60'ı şuan bitmiş vaziyette. 2023 yılında bunların tamamını tamamlayıp 2023 yılının son aylarında inşallah bölgemiz turizminin hizmetine sunacağız. Atlı Turizm Projemiz bulunuyor, şu anda bu projemiz bitmiş durumda. İnşallah önümüzdeki ay açılışını gerçekleştirip bölge turizmine sunmuş olacağız. Kastamonu turizmine Azdavay ilçesi olarak Suğla Yaylası, Cam Teras aynı zamanda Kaya Patika Yolu ve Atlı Turizm Merkezi gibi çalışmalarımız var ve şehir içerisindeki sokak sağlamlaştırma çalışmalarımız bulunuyor. Kastamonu turizmine ciddi bir şekilde hizmet etmiş olacağız, bu çalışmalar özellikle bölgemizin turizm açısından iyi bir noktaya geldiğini gösteriyor. Ziyaretçi sayısının 300 bine çıkacağından hiç şüphemiz yok. Azdavay yaklaşık olarak 3 bin kişinin yaşadığı kasaba, cam teras yapıldıktan sonra en az ziyaretçi sayısı 100 bine çıktı. Diğer projelerimizin de tamamlanmasıyla hedefimiz 300 bin kişiyi bölgemizde ağırlamak. 3 bin kişinin yaşadığı bir ilçede 300 bin kişinin ziyaret ettiği bir turizm lokasyonu oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

“Cam terası gezerken ilk başta korktum ama sonradan alıştım”

Afyonkarahisar'dan Azdavay Cam Terası gezmek için geldiğini söyleyen Buse Ağıl ise, “Azdavay Cam Terasın ismini çok duymuştuk. Burasını merak ettik ve arkadaşlarımızla gezmeye geldik. Çok güzel bir yer. İlk başta korkuyorsunuz, sonrasında alışıyor insan. Gayet güzeldi. Daha önce Türkiye'de hiçbir yerde can terasa gitmemiştim, ilk defa Kastamonu'da gördüm. Çok güzelmiş, çok beğendim. Manzara olarak çok güzel, ilk defa bu kadar yüksekte görüyorum. İlk deneyimimdi, bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyordum ama gerçekten mest etti bizi” diye konuştu.

“Cam Terası gezerken heyecanlandım”

Azdavay Cam Terası gezerken heyecanlandığını belirten Haydar Arslan da, “Daha önce birkaç yere gittim ama bu kadar harikasını daha önce görmemiştim. Doğa manzarası var. Her şey mükemmel, tabii ki insan heyecanlanıyor. Bendede yükseklik korkusu var ama o korkuyu burada yenmeyi başardım ve gayet güzel gezdim. Gayet harika, çok beğendim her şey güzeldi” ifadelerini kullandı.