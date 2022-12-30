Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak kabul edilen Valla, üzerine 600 metre yükseklikte uçurum salıncağı kuruldu. Türkiye'de bir ilk olan salıncağın maceraperestlerden büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Kastamonu-Kastamonu sınırlarında Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan ve dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak kabul edilen Valla Kanyonu'nun zirvesine ‘uçurum salıncağı' kuruldu. Kerte Tepesine bir tane ağaç dahi kesilmeden kurulun uçurum salıncağının ayak aralığı 20 metre, yüksekliği ise 14 metreye sahip. Türkiye'de ilk kez bir kanyon zirvesine kurulan dev salıncağın uçurum kenarındaki yüksekliği de 600 metreden oluşuyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) finansmanı ve destekleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Eylül ayında uçurumun kenarında kurulumuna başlanılan salıncakta çalışmalar tamamlandı. Uçurum salıncağında ise yüklenici firma tarafından deneme binişleri yapıldı. Adeta nefesleri kesen, hem korku hem de adrenalin üst seviyeye çıktığı salıncak sayesinde bölgenin 2023 yılında daha da cazibe hale gelmesi bekleniyor.

Ayrıca ‘uçurum salıncağı'nın yanına 30 metrekarelik 2 tane cam teras yapıldı.

“Valla Kanyonu Kerte Seyir Terası'nda dev salıncak oluşturuyoruz”

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerimizde şehirlerin tanıtımı ve markalaşması üzerine faaliyetler yürütüyoruz. Ajans olarak 2022 yılında bölge turizmini geliştirmek üzere güdümlü proje desteklerimiz oldu. Bu projelerimizden de bir tanesi de Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Parkı'ndadır. Proje çerçevesinde Kerte Seyir Terası'nda bir dev salıncak, seyir terası ve basit çadırlı kamp alanı oluşturuyoruz” dedi.

“Salıncak, kanyonun 600 metre yukarısında uçurumun kenarına inşa edildi”

Uçurum salıncağının kanyonun 600 metre yukarısına uçurumun kenarına inşa edildiğini söyleyen Genç, “Valla Kanyonu bildiğiniz üzere Türkiye'nin önemli turizm noktalarından olan bir kanyondur. Bu yapmış olduğumuz dev salıncak kanyonun 600 metre yukarısında uçurumun kenarına inşa ediliyor. Burası özellikle macera ve adrenalin sevenler için oldukça heyecan yaşatacak bir yatırım oluyor. Aynı zamanda Kerte Seyir Terası oldukça güzel bir görünüm sunuyor. Buradan oldukça geniş bir alanı seyretme imkanını yakalayabiliyoruz” diye konuştu.

"2 milyon 700 bin lirasına destek sağlıyoruz"

Çalışmaların mevsim şartlarına aldırmadan devam ettiğini belirten Dr. Genç, “Burada şu an çalışmalar mevsim şartlarına aldırmadan devam ediyor. Yakın zamanda tamamlanması için gayret gösteriyoruz. Hedefimiz 2023 yılında aktif olarak faaliyete başlamasıdır. Projemizin diğer bir tamamlayıcı unsurları da Pınarbaşı ilçemiz başta olmak üzere Küre Dağları'nda doğa turizmini geliştirmeye yönelik Çatak Kanyonu günübirlik seyir terasının tefrişatı ve peyzaj düzenlemesidir. Bu projemizin toplam bütçesi 5 milyon 400 bin lira Kalkınma Ajansı olarak biz yüzde 50'sine tekabül eden 2 milyon 700 bin lirasına destek sağlıyoruz. Projenin kalan bütçesi ise Küre Dağları Milli Parkı tarafından karşılanıyor” şeklinde konuştu.

“Kastamonu'nun, UNESCO'nun jeopark ağına dahil edilmesi için çalışmalarımız sürüyor”

Kastamonu'nun 11 ilçesinin UNESCO'nun jeopark ağına dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Genç, “Bölge turizmine yönelik yine biz, Kastamonu'nun kuzeyinde yer alan 11 ilçeyi de kapsayan Küre Dağları Milli Parkı ve çevresindeki alanı Jeopark olarak ilan edilmesini sağladık. Buranın UNESCO'nun jeopark ağına dahil edilmesi için çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. 2023 yılında UNESCO'ya başvurumuzu yapmayı hedefliyoruz. Bu mevcut güdümlü projemizin içerisinde yine jeoparkla alakalı ziyaretçi merkezi ve bir müze inşa edeceğiz. Yine Jeopark alanında ve Kastamonu açısından ayrı bir öneme haiz olan Tarihi İstiklal Yolu Milli Parkı'nda tabelalandırma faaliyetleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Hakikaten çok tehlikeli ve adrenalin yüksek bir yer, bir daha binmem”

Uçurum salıncağının deneme binişini yapan yüklenici firmanın sahibi Emrah Şelale ise “Acayip bir duygu, çok adrenalini yüksek olan bir yer. Burasını kendimiz yaptık ama bu kadarda olacağını tahmin bile etmemiştik. Test için ilk başta ben bindim. Mecbur bindim, çünkü önce kendim binip test ettikten sonra insanları bindirmemiz gerekiyor. Ama bir daha binmem açıkçası. Tamamen bunu içimden gelerek söylüyorum. Hakikaten çok tehlikeli ve adrenalin yüksek bir yer. Ama sağlam, biz kendimiz binip denedik. Çok güzel oldu, Kastamonu'ya hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kanyon içerisindeki sudan salıncağı kurdukları yerin yüksekliğinin 570 metre olduğunu söyleyen Şelale, “Salıncağın kendi yüksekliği 14 metre, halatların uzunluğu 12 metre. 12 metre uçuruma gidiyor, 12 metrede geri geliyor. Toplamda 24 metre gelip gidilen bir yer. Ben binince çok heyecanlandım. Hakikaten iki gündür bindiğim salıncağın etkisinde kaldım. Bu kadar bende beklemiyordum. Yapıyordum, olur falan diyordum ama kendim deneyince çok yüksek bir adrenalin oluşturdu. Bölgemize hayırlı olsun” dedi.

“Uçurum salıncağını, Türkiye'nin başka bir yerinde görmeniz mümkün değil”

Uçurum salıncağının Türkiye'nin başka bir yerinde görülmesinin mümkün olduğunu ifade eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar da, “Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte Valla Kanyonu'nun Kerte Seyir Terasının olduğu yerde yeni bir adrenalin noktası oluşturmak adına, yeni bir çekim alanı oluşturmak adın a cam zeminli teraslarının olduğu ve yaklaşık 600 metrelik mesafede dev uçurum salıncağı projesini Doğa Koruma ve Milli Parklar ile düşünüp projelendirdik. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da katkılarıyla yaklaşık 4 milyon liralık maliyetle bu projeye hızlı bir şekilde başladık ve bitirme aşamasına getirdik. Projenin bir özelliği de şu: Kesinlikle Horma Kanyonunda olduğu gibi burada da doğaya zarar vermeksizin bırakın bir ağaç kesmeyi bir dal dahi kesmeden gerçekleştirmiş, hayata geçirmiş bir proje. Önümüzdeki turizm sezonunda Horma Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Ilıca Şelalesi, Muratbaşı köyündeki burgulu seyir terası ile Valla Kanyonunun seyrinin yanı sıra insanların artık 600 metrelik uçuruma sallanacağı ve yine 600 metre uçurumda yürüyecekleri cam zeminli terası bulunan dev uçurum salıncağını artık sezona hazırlamak üzereyiz” diye konuştu.