Türkiye'nin 3. büyük millet bahçesinin yapım çalışmaları başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 41 milyon 290 bin liralık yatırımla hayata geçirilecek olan Millet Bahçesi'nin yapım çalışmaları başladı. Yüzde 80'i yeşilliklerden oluşacak Millet Bahçesi tamamlandığında Kastamonu'ya adeta nefes aldıracak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'nin 3. büyük Millet Bahçesini Kastamonu'da hayata geçiriyor. Yakın zamanda proje inşaat ruhsatı imzalanan Millet Bahçesinde çalışmalar başladı. İhaleyi kazanan firma çalışmalarını 24 saat esasına bağlı olarak sürdürüyor. Kastamonu'ya değer katması planlanan proje 240 dönüm alan üzerine kurulacak. Projede piknik alanları, Millet Kıraathanesi, Doğa Deneyim Alanı, Doğal Yaşam Bahçesi, Spor Alanı, Aramotik ve Şifalı Bitkiler Bahçesi, Bilim Park ve Yaya Köprüleri yer alacak.

Kastamonu Belediyesi'nin destek verdiği ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan Millet Bahçesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yüklenici firmadan son durum hakkında bilgi aldı.

Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük üçüncü Millet Bahçesi olacağını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Yaklaşık alan 240 dönüm. Burada bir takım Millet Bahçesi için ayrılan yerler vardı. Bizler, buraların hiçbirisini tahsis etmedik. İlk baştaki yapım çalışmalarına uygun olarak 240 dönüm alanda planladık ve şu anda da projemize sadık bir şekilde devam ediyoruz. Bu hali ile bile Türkiye'nin en büyük üçüncü Millet Bahçesi olacak. Birde burayı en güzel kılan çalışmalardan bir tanesi de içerisinden bir dere yatağının geçmesidir. İkinci olarak hemen yan tarafında ciddi sayılabilecek büyüklükte ağaçlandırılmış bir bölgenin bulunması. Buralar seyreltilecek ve buralara piknik alanları yapılacak. Bu 240 dönüm alan içerisinde yaklaşık 190 dönüm alanı tamamen yeşillendirilmiş olacak. Bu sadece çimlenme ile değil, meyveliklerin olduğu, değişik ağaç türlerinin olduğu, endemik bitki örtülerinin farklı farklı olduğu bir alan olacak. Burası tabiatın hemen hemen hepsinin bu alanda temsil edildiği, bazılarının olması bile buraya monte edilebileceği, değişik ağaçlarında olacağı bir alan olacak. Burada çok ciddi bir yürüyüş alanları olacak. Bu kadar büyük bir alanın sulanması tabii ki ayrı bir konu olacağından dolayı 4 tane su depomuz olacak. Hemen yan tarafında kıraathane şeklinde bir alanımız olacak. Kır kahvesi gibi düşünüyoruz. Buna benzer 2-3 tane daha yaşam alanı planlıyoruz. Bu kadar büyük bir alanda illaki dinlenme yerleri olması gerekiyor. Ama en çokta yeşil alan olacak” dedi.

Önümüzdeki günlerde temel atma merasimini gerçekleştirmeyi düşündüklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile yaklaşık 2 ay önce görüştüğümüzde Ramazan ayının son günlerinde bir temel atma töreni planlıyorduk. Fakat tam kapanmadan dolayı o dönemde temel atma törenini gerçekleştiremedik. İnşallah önümüzdeki günlerde de Sayın Bakanımızın da katılacağı devlet erkanımızla birlikte buranın temel atma merasimini gerçekleştiririz. Temel atma törenine gelmeden önce TOKİ aracılığıyla burada çalışmalar sürdürülüyor” diye konuştu.

Millet Bahçesinin tamamlandığı Kastamonu'ya nefes aldıracağını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Burası çok güzel bir yaşam olanı olacak. Kastamonu içinde tam bir dinlenme alanı olacak. Özellikle pandemiden sonra bu alanın hizmete girmesi bizlere ayrı bir önem ve heyecan veriyor. Çünkü herkesin yeşile, toprağa hasret kaldığı bir dönemde 240 dönümlük bir Millet Bahçesi, Kastamonu'ya nefeste aldıracaktır. Şimdiden çalışmalarına başladık, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Her zaman başlangıçta hesapladığınız rakamlar başlangıçtaki gibi olmuyor, bu yüzden tam bir rakam vermek doğru olmaz ama 41 milyon liralık bir yatırım söz konusu olacak”