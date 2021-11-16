Türkiye'nin en temiz şehrinde üniversite öğrencileri gönüllü oldu, ormanlık alanda temizlik yaptı

Türkiye'nin en temiz şehri olarak nitelendirilen Kastamonu'da, belediye bünyesinde oluşturulan ve üniversite öğrencilerinden oluşan "Çevre Gönüllüleri", farkındalık amacı ile temizlik yaptı. Oluşturulan genç gönüllüler gurubu, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun da katılımıyla ormanlık alanda mıntıka temizliği yaptı.

Kastamonu Belediyesi öncülüğünde üniversite öğrencilerinden oluşturulan yaklaşık 60 kişilik "Çevre Gönüllüleri" gurubu, Seyrahgah Tepesi Mevkiinde 20 dönümlük alanda çevre temizliği yaptı. “Birlikte Daha Güçlüyüz” sloganıyla yola çıkan Kastamonu Belediyesi ekipleri, oluşturulan Çevre Gönüllüleri gurubu ile mesire alanları olmak üzere Kastamonu'nun ormanlık alanlarına atılan çöpleri toplamayı hedefliyor. Bu kapsamda Çevre Gönüllüleri Whatsapp hattını kuran Kastamonu Belediyesi ekipleri, üniversite öğrencilerinden 57 kişilik gönüllü temizlik gurubu kurdu. Oluşturulan gurup, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun da katılımıyla Seyrahgah Tepesindeki ormanlık alanda çevre temizliği yaptı. Poşetlere toplanan çöpler, çöp toplama araçlarına konularak bulundukları yerden kaldırıldı.

“Çevre temizliği noktasında hassasiyetimizi göstermek istiyoruz”

Çevre temizliği noktasında hassasiyet göstermek istediklerini söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Benim sosyal medya hesaplarıma doğadan çöp toplanılması noktasında gönüllülerden çok fazla mesajlar geldi. Tabii ki bilindiği üzere Kastamonu'nun yüzde 70'i ormanlarla kaplı. Özellikle pandemi sürecinde de insanlar kendilerini tabiat ile biraz iç içe hissetmek için kendilerini tabiatın ortasına bırakıyorlar. Biz istesek te istemesek te ara ara burada bazı çöpleri bırakıp gittikleri de oluyor. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımız olsa da. Dolayısıyla çevrede yer yer kirli bölgelerimiz olduğuna dair bu gelen mesajlardan sonra böyle bir etkinliğe imza atalım istedik. Bu konuda bir gönüllüler gurubu oluşturduk. Bu gönüllülerde bizlerde Kastamonu'nun çevresinde birikmiş olan çöpe dair her ne var ise bu şekilde temizleyeceğiz. Daha öncesinde ben ilk belediye başkanı olduğumda yine Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde temizlik faaliyeti gerçekleştirmiştik. Kadı Dağı Mevkiinde böyle bir çalışmaya imza atmıştık. Pandemi döneminde bu tarz etkinlikleri yapma imkanımız çok fazla olmadı. İnşallah bundan sonra bu işi daha sıklıkla yapıp, çevre temizliği noktasında hassasiyetimizi bizlerde belediye olarak göstermek istiyoruz. Öyle zannediyorum ki hemen hemen toplumun her kesimine bir örnek teşkil eder. Hem bu konuda bir çevrenin temiz kalması noktasında mesaj vermiş olalım hem de var olan alanlarımızı temizleyelim istedik. Bu konuda geçen gün Ülkü Ocakları Başkanımız ile de konuştuk. O da böyle bir gönüllü gurubu oluşturdu. İnşallah onlarla da birlikte yeni de çevremizi temiz tutma noktasında bu faaliyetlerin içerisinde olacağız. Zannediyorum ki çok sayıda da gönüllü başvurumuz var. İnşallah kısa sürede de bu noktada etrafımızı tertemiz hale getireceğiz. Kastamonu kış memleketi. Kasım ayının da ortalarına geldik. Bundan sonrasında hava biraz daha soğuk olacağı için en azından çok soğuklar gelinceye kadar mıntıka temizliği yapalım istedik. İnşallah bahar ayı birlikte biraz daha hız vermiş oluruz. Birazcık daha ivmelenmiş oluruz. Tabii ki bu konuda bahar ile birlikte inşallah bunu genç nesiller çok önemli, geleceğimiz onlar çünkü. Öğrencilerimizle birlikte temizlik yaparız. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliğinde inşallah onu da gerçekleştiririz. Çevremizi temiz tutmak bizlerin görevi, nasıl büyüklerimizden tabiatı bizler miras olarak aldıysak, bizlerde gelecek nesillere de daha temiz çevre bırakmak bizlerin boynunun borcu olmalıdır. Bu duyarlılıkta olmamız lazım. İnşallah maksat hasıl oldu öyle zannediyorum. Genç ve çalışkan bir gurubumuz var, mıntıka temizliğine bende ilk günden ‘bismillah' deyip iştirak etmek istedim” dedi.

“Farkındalık oluşturmak için çevre temizliği yapıyoruz”

Oluşturulan gurupta gönüllü olarak görev alan üniversite öğrencisi Afranur Furkan ise, “Buraya geldiğim bir öğrenci ve bir genç olarak ilk başta gördüğüm manzara karşısında üzüldüğümü söylemek zorundayım. Çünkü doğa bizlerin mirası, o yüzden gençler olarak bizlerin daha çok doğaya sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla gördüğüm manzara karşısında üzüldüm. Bizler burada küçük bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım bundan sonrada temiz bir şekilde devam ederse çok güzel olacağını düşünüyorum. Bu doğa hepimizin, nefes alıyoruz. Bizlere en büyük katkısı bizlerin nefes almasına katkı sağlıyor. Küçükte olsa herkes çöpünü atarsa geri dönülmez bir çöplük oluşuyor. Herkes çöpünü atarsa buralar çöplük olacak. Kimse istemez, herkes kendi evini böyle düşünebiliyor mu? Kimse evinin pis olmasını istemezse doğada bizlerin evi olduğu bizlerinde doğaya çöp atmamamız gerekiyor. Çünkü tek bir yaşam alanımız var, o da yok olursa bizlerde yok olacağız dolayısıyla” diye konuştu.