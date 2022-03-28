Türkmen Bakan Maruf'tan TRADEF'e destek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Kastamonu'da düzenlenecek Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarının değerlendirilmesi gereken ticari bir fırsat olduğunu söyledi.

İstamonu Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Karadeniz, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile bir araya geldi. Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) organizasyonunda Türk iş adamlarıyla gerçekleşen toplantıya katılım sağlayan Hüseyin Karadeniz, 21-24 Eylül tarihleri arasında Kastamonu'da düzenlenecek Türkiye Ortadoğu Ticaret Fuarı (TRADEF) hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda TRADEF'in ticari bir fırsat olduğu değerlendirmesini yapan IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, “Türkiye Ortadoğu ticaretinin boyutu genişlemelidir. Karadeniz'in önemli merkezlerinden olan Kastamonu'daki fuarın katılımcıları ve destekçileri arasında olmak isteriz” dedi.

Bakan Maruf, TRADEF ile Karadeniz Bölgesine teknik gezi düzenleme programı gerçekleştirebileceğine işaret ederek, “TRADEF sayesinde daha önce gitme fırsatı bulamadığım Karadeniz Bölgesini, Kastamonu ve çevre illerini yakından görme ve inceleme şansı yakalayacağımı düşünüyorum” diye konuştu.

Bakan Maruf, ikili ticari gelişmişlik için fuarı önemsediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu'da örnek bir ülkedir. Geçmişten bugüne kadar tüm dini etnik gruplara desteği var. Bölgedeki tüm insanların Türkiye ile tüm ticari ilişkilerin yanı sıra diplomasi, siyasi, ticari, kültürel, sosyal, eğitim, sağlık alanlarında da katkı sağlaması gerekir. İlişkileri güçlendirmek için TRADEF gibi organizasyonların büyük katkısı var. Geçmişte bütün çalışmalara katılmaya çalıştık. Bundan sonra da bu şekilde devam ettireceğiz. Bu toplantıların amacı iş görüşmesidir ve sürekli yapılması gerekmektedir. Erbil, Süleymaniye, Halepçe, Kerkük ve Musul Türk iş insanlarının muhakkak ziyaret etmesi gereken yerler. Türkmenlerle alan akrabalık ve dostluk bağları siyasi ve ticari olarak çok önemli. Ekonominin gelişmesi siyasi istikrara bağlı, temennimiz de Irak'ta istikrarın ve siyasi mücadelenin olması.”

Türk iş adamlarının Irak ile olan ticari ilişkilerinin artması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç ise, “Irak ve Türkiye ekonomisi için ikili ilişkilerin devam etmesi büyük önem arz ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi en önemli ticari partnerimiz. Bu çerçevede sadece ticari değil, tarihi ve kardeşlik bağlarımıza da güç katan Sayın Bakan Aydın Maruf'a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.