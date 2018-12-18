TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin sonuç bildirgesi açıklandı

Dönem Daimi Konsey Toplantısı Kastamonu'da sona erdi. Toplantının sonuç bildirgesi ise ve alınan kararlar ise açıklandı.

Dönem Daimi Konsey Toplantısının sonuç bildirgesinde şunlar yer aldı: “Daimi Konsey, TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nin 36. Dönem Çalışma Raporu ile Mali Raporunu görüşerek oy birliği ile onaylamıştır. Daimi Konsey, 2018-Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında yıl boyunca yapılan etkinlikler hakkında Kastamonu Valiliği tarafından okunan sonuç raporunu değerlendirerek, gerçekleştirilen başarılı etkinlikler vesilesiyle memnuniyetlerini bildirmiştir. Daimi Konsey, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, Kırgız Cumhuriyeti'nin Kadim Oş şehrini 2019 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan etmiş ve programını kabul etmiştir. Daimi Konsey, Türk kültürüne emeği geçmiş önemli şahsiyetlerin ve eserlerinin yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen anma yılı etkinlikleri kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı önerileri üzerine; Büyük Azerbaycan Şairi İmadeddin Nesimi'nin Doğumunun 650. yılı olması münasebeti ile “Nesimi Anma Yılı” ve Ünlü Ozan Aşık Veysel'in Doğumunun 125. yılı olması münasebeti ile “Aşık Veysel Anma Yılı” olarak ilan edilmesi kararlaştırılmıştır. Daimi Konsey, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi ve Turizm Bakanlığının yazılı notasında belirtilen teşkilat yöneticisinin görev süresi ve değişimine ilişkin TÜRKSOY Mevzuatında gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda, üye ülke Kültür Bakanlıklarının önerileri değerlendirilmiş ve konunun 3 Eylül 2018 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti'nin Çolpanata şehrinde gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in teklifi münasebeti ile Türk Konseyi tarafından yürütülen çalışma akabinde ihtiyaç duyulduğu takdirde tekrar gündeme alınması kararlaştırılmıştır. Daimi Konsey, 2019 yılının Şeyh Şaban-ı Veli'nin vuslatının 450. yılı olması münasebeti ile 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş şehrinde, TÜRKSOY ve Türk Akademisi işbirliğinde “Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu” düzenlenmesini kararlaştırmıştır. Daimi Konsey, üye ülkelerden gelen öneriler ve Daimi Konsey üyelerinin teklifleri doğrultusunda TÜRKSOY 2019 Yılı Faaliyet Programını onaylamıştır. Daimi Konsey, 37. Dönem Koordinatörlüğünün Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi ve Turizm Bakanlığı tarafından üstlenilmesini ve toplantının, 2019 yılı sonlarında 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Oş şehrinde yapılmasını kararlaştırmıştır”