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TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'dan ziyaret

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, İstanbul’da 3.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, İstanbul'da 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansına katılan Kastamonu Belediye standını ziyaret etti.



Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı'nın davetli kuruluşlarından olan TÜRKSOY'un Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Kastamonu Belediye standını ziyaret etti.



TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kasienov, bu denli önemli bir konferansta Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'nun standını görmekten ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kasienov, ayrıca Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti sürecinde çok başarılı işlere imza attığını da kaydetti. Kastamonu Belediyesi standı önünde hatıra fotoğrafı çektiren Kasienov, görevlilere ilgilerinden ötürü teşekkür ederek stanttan ayrıldı.

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