Turşu bidonu ve kavanozlara esrar zulalayan şahıs jandarmadan kaçamadı

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahsın evinde jandarma ekiplerince yapılan aramada, turşu bidonu ve kavanozlara zulalanmış 1,5 kilogram kubar esrar esrar yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Kastamonu'nun merkez ilçesinde S.K. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliye ait araç ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada traktör garajında turşu bidonu ve kavanozlara zulalanmış halde 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili S.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.