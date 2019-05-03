Turunç: “Türkiye dahil 38 ülkede 2 milyon insana iftar sofrası kuracağız”

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Türkiye'de Ramazan ayında 1 milyon kişiye iftar sofrası kuracaklarını belirterek, aynı zamanda yurtdışında da 37 ülkede 1 milyon insana iftar sofrası kurulacağını kaydetti.

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen “Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir” toplantısına katılan Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kastamonu'da daha çok ev yangınları ya da değişik kazalara bağlı mağduriyetlerin olduğunu ifade ederek, “Arzu ediyoruz ki Kızılay'a insanlar bu konuda ihtiyaç duymasınlar ama dünyanın bir gerçeği bu. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bazen yangın, tsunami, heyelan, kasırgalar, fırtınalar, depremler birçok doğal afetler veya beşeri afetlerden kaynaklanan insanların hayat standartlarının değiştiği ve hayatını zorlaştırdığı, mutlaka bir başka devlete bir başka kuruma bir başka sivil toplum kuruluşuna yardıma ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Dolayısıyla 150 yıldır kurulduğu günden bu güne kadar Dünya'nın en büyük iyilik hareketi bunun altını çizerek ifade ediyorum. Türk Kızılay'ı denilince bazı coğrafyalarda Hilal-i Ahmer olarak tanıyorlar ilk kurulumumuzdaki ismimizden tanıyorlar Türkiye adına ve milletimiz adına gurur duyuyorum. İnsan olmanın sorumluluğu ile dünyanın tanımadığınız bir coğrafyasına giderek insanların o sıkıntılı anlarında yanlarında olmanın bir manevi hazzı var bu da bizim kendi kültürümüzden ve değerlerimizden kaynaklanan güzel bir duygu” dedi.

“Batılı toplumlardaki STK'lar, gittikleri afet yerlerinde mekanik görüntü sergiliyor”

Batılı toplumlardaki sivil toplum kuruluşlarının gittikleri afet bölgelerinde mekanik bir görüntü sergilediklerini belirten Turunç, “Batılı toplumlarda da sivil toplum kuruluşları var zaman zaman gittiğimiz de dünyadaki birçok afetlerde farklı sivil toplum kuruluşları görüyoruz ama inanın mekanik bir görüntü. İşin gönül ruhu ile gönül frekansı ile alakalı gerek Kızılay gerek yurt dışına yeni yeni açılan ve bu konuda da bizim çatı kuruluşumuz olan AFAD'ı ve diğer Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarımızın gittiği coğrafyalarda biz gönüllerine temas ediyoruz. Kimse gönüllü olduğu için insan hareketinin içinde olmaması lazım insan olduğu için, insani değerlere sahip olduğu için her birimiz zaten iyilik adına hayatımızı tanzim ve hayatımızı ona göre pratiğe dönüştürmeliyiz” diye konuştu.

“Tek başına bir ülkenin ekonomik olarak güçlü olması yetmiyor, gönül zenginliği de istiyor, o yüzden biz gönüllere dokunuyoruz”

Türk Kızılayı'nın 150 yıldır yoluna devam ettiğini ve gittikçe de bu yapının büyüdüğüne dikkat çeken Turunç, “Kızılay 150 yıldır yoluna devam eden ve gittikçe de büyüyen bir yapı 7 bin 300'e yakın çalışan mesai arkadaşlarımızla. Avrupa'da bu kadar ekonomik olarak güçlü ülkeler var, tek başına bir ülkenin ekonomik olarak güçlü olması yetmiyor gönül dünyanızda ne var gönül zenginliğinizde ne var. Nerede bir felaket sıkıntı varsa; Bundan 3 ay kadar önce Endonezya'da bir tusunami oldu, inanın ilk giden ekip bizim Kızılay ekibimiz oldu. Dini, dili, inancı, kültürü hiç ayırt edilmeksizin, yeter ki mazlum olsun yeter ki sıkıntı da olsun bun anlam içerisinde dünyanın her yerine koşarak gidiyoruz. Bu milletimizin bize verdiği güç ile ilgili, güzel projelerimiz var, ekiplerimiz son derece duyarlı ama milletimizin verdiği bağışlar ile Türkiye'ye gelen 70 e yakın ülkeden burada mülteci demiyoruz batılılar bir yük olarak görüyorlar biz kültürümüzde misafir olarak görüyoruz. Buraya sığınmış bir şekilde ülkelerinden zoraki göçe zorlanmış insanların hayatlarına dokunabilmek adına buradaki misafir kardeşlerimize sahip çıktılar” şeklinde konuştu.

“Türkiye dahil 38 ülkede 2 milyon insana iftar sofrası kuracağız”

Türkiye dahil 38 ülkede 2 milyon insana iftar sofrası kuracaklarını anlatan Turunç, “Yurt içinde kendi halkımıza, vatandaşlarımıza iftar yapacağız. Bu iftar sofrasını 1 milyon kişiye kuracağız. Yurt dışında da 37 ülkede 39 noktada iftar vereceğiz ve oralarda erzak dağıtacağız. Bu iftarlarda da 1 milyon insana iftar vereceğiz. Bu yıl Yeni Zelanda'ya gideceğim. Kısa bir süre önce orada masum ibadet halinde olan insanları katlettiğini duyduk vicdanı olan bütün dünya insanlarının vicdanını sızlatmıştı. Oradaki o öksüz ve yetim çocukları ziyaret etme suretiyle belki milletimiz adına, Kızılay adına öksüzlerin, yetimlerin başını okşayacağım. Yine geçen yıl kesmiş olduğumuz kurbanları konserveye dönüştürüyoruz, yurt dışındakileri hemen kestiğimiz günün 3-4 gün içerisinde Afrika ülkelerinde özellikle ciddi manada tesisleri olmadığından anında kestiğimiz kurbanları dağıtıyoruz. Yurt içinde kesilen kurbanların bir kısmını aşevlerimize geri kalanları da konserve yapma suretiyle ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bu Ramazan boyunca şubelerimiz eliyle 550 bin adet konserve dağıtılır. Geriye kalan karga setlerde yine aşevlerinde 3.3 milyon kap yemek hazırlanmak suretiyle 16 tane aşevlerimize dağıtılır. 150 bin haneye 300 bin lira gibi bir zekat söz konusu olacak. Kendi kaynaklarımızla temin ettiğimiz 400 bin koli erzak dağıtacağız. Bizim dağıtacağımız yardım kolilerinin yanına 100 bin koli de çocuklara yönelik bayram da kullanacağı, farklı hediyelerin de içerisinde olduğu 100 bin kolide çocuklara yönelik hediye olarak takdim edilecek” ifadelerini kullandı.

“900 kişiye 350 TL karşılığında 315 bin TL tutarında yardım yapıldı”

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel ise şunları kaydetti:

“Türk Kızılay'ı Genel Başkanlığınca Ramazan'da Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye Sloganı ile başlatılan Ramazan Ayı kampanyası kapsamında Kastamonu Şubemizce AVM'ler içerisinde bağış standı açılarak şubemiz personelleri ve gönüllülerimizle birlikte, siz değerli bağışçılarımızdan gıda kolisi, zekat, fitre, fidye ve iftar çadırı programı bağışları kabul edilecektir. Toplanan bağışlar bundan önce olduğu gibi yine bizlerin vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Şubemizce 2018 yılı içerisinde Türk Genel Başkanlığınca Kastamonu merkez ve ilçelerimizdeki ihtiyaç sahibi aileler tespit edilmiş Türk Kızılay'ı Genel Başkanlığa bağlı Hizmetler Müdürlüğü'nce T.C. kimlik numaraları bildirilen 900 kişiye 350 TL karşılığında Ziraat Bankası aracılığıyla 315 bin TL tutarında yardım yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde 50 noktada yangın meydana gelmiş ve AFAD tarafından tespiti yapılan, yangınlardan zarar gören 76 aileye yardım malzemesi ulaştırılmıştır. Ayrıca Kastamonu merkez ve ilçelerdeki okullardaki ihtiyaç sahiplerine bin 150 adet gıda kolisi ve 2 bin 200 konserve dağıtımı yapılmıştır. Yine yangınlarda mağdur olan 86 kişiye 150 TL miktarlı giyim malzemesi, battaniye, mutfak seti vb. malzemeler dağıtılmıştır. İl ve ilçelerdeki okullardaki öğrencilere kışlık, yazlık ayakkabı ve kıyafet olarak bin 750 öğrenci sevindirilmiştir”

Konuşmaların ardından AFAD İl Müdürü Ekrem Küçükbayram ile eski Türk Kızılayı Şube Başkanı Muhsin Emeksizoğlu'na plaket takdim edildi. Akabinde protokol üyeleri, İl Özel İdaresi, AFAD ve Kızılay tarafından ortak hazırlanan ikram aracını inceledi. İkram aracından davetlilere çay verildi.