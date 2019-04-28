U11 Ligi Tosya Pirinç Kupası ilk gün maçları oynandı

‘Ye Pilavı Vur Topa' ismiyle bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen U11 Tosya Pirinç Kupası, Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediyesi himayelerinde Tosya İdman Yurdu tarafından organize ediliyor. Cuma akşamı turnuvaya katılacak olan takımların ilçeye gelmesinin ardından kulüp temsilcilerinin katılımıyla fikstür kura çekimi yapıldı. Çekilen kura ile kulüplerin oynayacağı gruplar belirlendi. Grupların belirlenmesinin ardından ilk maçlar oynandı. Sabah saat 09.00'da başlayan maçlar akşama kadar devam etti. Toplam 12 takımdan yaklaşık 240 sporcunun katıldığı turnuva, yarın oynanacak maçlarla sona erecek.

Yapılacak olan kupa töreninde şampiyon takıma kupasının verilmesinin ardından turnuvaya katılan tüm sporcu ve kulüp yetkililerine Tosya Pilavı ikram edilecek.

Öte yandan turnuvanın başlama vuruşunu ise Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yaptı. Pişkin, Bursaspor-Sakaryaspor arasında oynanan ilk karşılaşmanın vuruşunu yaptı.