‘Üç Olukları Millet Bahçesi' projesi ihaleye çıkıyor

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ‘Üç Olukları Millet Bahçesi' projesinin 17 Mayıs'ta ihaleye çıkacağını açıkladı.

Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çok özendiğimiz, değer verdiğimiz memleketimizin en güzide yeri, sizlerin hava aldığınız piknik yaptığınız üç oluklar mesire alanımızın yeni hali Allah'ın izniyle ihaleye çıkıyor. 17 Mayıs 2023 tarihinde ihaleye çıkacak olan mesire alanımızda yaklaşık 35 bin metrekare alanda yeni bir rekreasyon çalışması gerçekleştiriyoruz. 100'er adet kamelya, barbekü, çöp kutusu yürüyüş ve bisiklet yolları, 165 aydınlatma direği ve sulama sistemleri yapılacak. Ayrıca iki yeni alanda çocuk oyun grupları, yaklaşık 25 çeşit 2 milyon TL değerinde yeni bitki ve ağaç türünü içerisinde barındıracak olan, mescit, lavabo, tuvalet, bebek bakım odaları ile piknik alanımız belediyemiz ekipleriyle güvenlikli halde kalacak ve kullanımı tamamen ücretsiz olacaktır. 17 Mayıs 2023 tarihinde ‘Üç Olukları Millet Bahçesi' adı ile ihaleye çıkacak olan projemiz inşallah tamamlandığında gönlümüzden geçen Üç Olukları Devlet Bahçesi olarak hizmete girmesini, isteriz. Bizlere inandınız ve güvendiniz, bizlerde sizleri mahcup etmeyeceğiz. Biz çalışacağız Tosya kazanacak" dedi.

180 günde hizmete girmesi planlanan ve 35 bin metrekare alanda gerçekleşecek Üç Olukları Mesire alanı projesinde, 100 adet kamelya bulunurken, bisiklet yolu ve yürüyüş yollarının yanı sıra mescit, lavabo, tuvalet ve bebek bakım odaları da yer alacak.