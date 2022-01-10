İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uçurumda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 3 gün boyunca 40 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından 4 kurtarıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 gün boyunca 40 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından 4 kurtarıldı.


Olay, Tosya ilçesi İbni Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat alanında yaklaşık 40 metrelik yükseklikteki uçurumun kenarında 3 gündür mahsur kalan kediyi kurtarmak için Tosya İtfaiyesi ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.