İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sel bölgesine takviye ekip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Bartın ve Kastamonu’ya takviye ekipler ile desteğini sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Bartın ve Kastamonu'ya takviye ekipler ile desteğini sürdürüyor.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Bartın ve Kastamonu'ya yeni araçlar göndererek desteğini sürdürüyor. Ankara'dan yola çıkan takviye araçlar, sel felaketinin yaşandığı bölgelere giderek arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.