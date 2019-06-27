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Ülkü Ocakları Başkanı Abayoğlu, Belediye Başkanı Çatal'ı ziyaret etti

Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Abayoğlu ve Taşköprü Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Reçber, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Abayoğlu ve Taşköprü Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Reçber, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Abayoğlu ve yönetimi ile Taşköprü Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Reçber'e teşekkürlerini sundu. Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Abayoğlu ise, Belediye Başkanı Çatal'a saat hediye ederek, görevinde başarılar diledi.

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