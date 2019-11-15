Ülkü Ocakları başkanından Tosya Belediyesine ziyaret

Sinan Ateş Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kastamonu'ya gelen Sinan Ateş, Ankara'ya dönüş yolunda Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kavaklıgil, Ülkü Ocakları Başkanı Dr. Sinan Ateş'e teşekkür ederek bir süre sohbet etti. Dr. Sinan Ateş, misafirperverliğinden dolayı Başkan Volkan Kavaklıgil'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Ziyarette Dr. Sinan Ateş'in yanı sıra MHP Tosya İlçe Başkanı M. Dündar Özurgancı, Ülkü Ocağı Kastamonu İl Başkanı Haluk Yakar, Tosya İlçe Başkanı Mustafa Acar ve ülkü ocağı yöneticileri katıldı.