Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Haluk Yakar getirildi

Ülkü Ocakları Kastamonu İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, şehre gelerek önceki Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Abayoğlu'ndan devralınan Türk bayrağını, yeni Ülkü Ocakları İl Başkanı olan Haluk Yakar'a teslim etti. Ülkü Ocakları Kastamonu İl Başkanlığı'ndaki törenin ardından Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın'ı makamında ziyaret etti. Ateş, istişarelerin yapıldığı ziyaretin ardından Başkan Aydın ve Ateş, Mehmed Feyzi Efendinin kabrini ziyaret ederek dua ettiler. Ardından Başkan Aydın ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, ülkücü şehit Bekir Yücel'in de kabrini ziyaret ederek dua etti.

Başkan Aydın ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, ardından Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin türbesini de ziyaret ederek dua etti. Ayrıca Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, beraberinde MHP İl Başkanı Yüksel Aydın ile birlikte ülkücü şehit Bekir Yücel'in ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.