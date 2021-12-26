Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu 12 Haziran'da yapılacak

Kastamonu'da düzenlenecek Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu 12 Haziran'da gerçekleştirilecek.

İnebolu Belediyesi'nin organizasyonunda Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği ile İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu Ve 10 Kilometre Koşusu, 12 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Genel Sekreteri Haluk Kaya, konu ile ilgili yaptığı yaptığı açıklamada, "Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu adıyla 2 kez yapılan 10 kilometrelik koşu, yeni sezonda yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecektir. 12 Haziran 2022 tarihinde yapılması planlanan 'Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu Ve 10 Kilometre Koşusu' için kayıtlarımız 01 Aralık 2021 tarihinde açıldı ve 08 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecektir. Halk Koşusu kayıtları ücretsiz olurken, dereceye giren birinciye 3 bin TL, ikinciye, 2 bin TL, üçüncüye bin TL ödülün verildiği Yarı Maraton ve 10 kilometre koşusu için 1 Nisan 2022 tarihine kadar 80 TL olarak belirlenen kayıt ücretleri 01 Nisan 2022 tarihinden sonra 100 TL olarak uygulanacaktır. Tüm koşu dostlarını denizin ve mavinin buluştuğu, İstiklal Mücadelesinin başladığı bu eşsiz coğrafyada koşmaya davet ediyoruz" dedi.