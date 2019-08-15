“Uluslararası Taşköprü Sarımsağı Festivali” başladı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 33.'sü gerçekleştirilen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali törenle başladı.

Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının tanıtımı için Taşköprü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, adını ilçeye veren Taş Köprü girişinde açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı. Ardından protokol üyeleri, festival alanında kurulan stantları gezdi. Daha sonra pazaryerinde kurulan 10. Tarım Fuarının açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, açılışın ardından fuar alanında sergilenen başta traktör olmak üzere zirai tarım aletlerini inceledi. Ardından protokol üyeleri, Taşköprü Belediyesi bando ekibi eşliğinde törenin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanına kadar kortej eşliğinde yürüyüş yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde halk oyunları ekibi ile Tosya Belediyesi Mehter Takımı gösterilerini sundu.

“Sarımsağı, Taşköprü adını kullanarak pazarlamaya çalışanlar var”

Gösterilerin ardından konuşma yapan Vali Yaşar Karadeniz, “Sadece Taşköprü için değil Kastamonu için de sarımsak çok önemli. Sarımsak ilimizin marka ürünüdür, marka değeridir. Kastamonu'ya özgü belki yüzlerce ürün vardır ama bunların başını sarımsak çekmektedir. Kastamonu'nun en çok bilinen ürünü ne diye sorulduğunda Taşköprü sarımsağı öne çıkmaktadır. Tabii ki bu kolay elde edilmiş bir ün değil. Bu yıllara dayanan bir birikimin sonucudur. Sadece burada üretilen ürünlere değil başka yerlerde üretilen sarımsağa da Taşköprü'nün adını kullanarak pazarlayamaya çalışanlar var. Bu dahi Taşköprü sarımsağının ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

Taşköprü Sarımsağı gibi önemli bir ürünün Taşköprü ilçesinde olmasının ilçe turizmine açılan kapısının da olması gerektiğini savunan Vali Karadeniz, “Pompeipolis bu anlamda Taşköprü'ye önemli bir fırsat sunmaktadır. Hem Pompeipolis'te yapılacak olan kazı çalışmalarıyla orada bir müze kurulması çalışmasının sonuçlanması ve bu festivalle taçlanacak olan Taşköprü sarımsağının bu ortak amaca hitap edecek şekilde geliştirilmesi buna yönelik ürünlerin üretilmesi. Ben inanıyorum Kastamonu'da son zamanlarda hareketlenen turizmin Taşköprü'de de aynı dinamizmi kazanacaktır” diye konuştu.

Festivallerin sadece eğlenmekten ibaret olmadığını ifade eden Vali Karadeniz, “Taşköprülüler, bugün burada bu festivalde 3 gün içerisinde sizler eminim ki eğleneceksiniz ama festival sadece eğlenmekten ibaret değil. Elbette ki eğlenmek en önemli ayağıdır belki ama bundan da önemlisi bizim hem tarımsal ürünlerimiz de dahil olmak üzere tüm kültürel değerlerimizin yaşatıldığı, tanıtıldığı hem de ülkemizin diğer ülkelere anlatıldığı bunları gelecek nesillere aktarmamızı sağlayan etkinliklerdir. Bizleri bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi pekiştiren etkinliklerdir. Eminim ki 33 yıl burada bu geleneğin yatılması için çok büyük fedakarlıklar, çok büyük gayretler gösterilmiştir ve olumlu netice de alınmıştır” şeklinde konuştu.

“Yörenin kültürü ve güzelliklerinin tanıtılması için festival düzenliyoruz”

Taşköprü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin açılışını yaptıklarını belirten Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise, “Her yıl yeni bir heyecan ve büyük bir özveriyle hazırladığımız benzerleri arasında farklılığıyla dikkat çeken Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivalimizin 33.'sünü siz saygıdeğer misafirlerimizin katılımıyla gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Festivaller birlik ve beraberliğin simgesi, gurbetteki ile sıladakinin kaynaşma vesilesidir. Yöre kültürü ve kendine özgü güzelliklerin tanıtılmasında ki en büyük araçtır. Ayrıca bizim dinimizin bir emri olan Sılayı Rahim anlayışı da festivaller sayesinde gelişmektedir” dedi.

Festival kapsamında Taşköprü ilçesini hem Türkiye'ye hem de Dünya'ya tanıtmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Çatal, “Bunun yanında 5 bin yıllık tarihi, Paflagonya'ya Başkentlik yapan Pompeiopolis Antik Kenti, Dünyaca ünlü olan ve üreticimizin “Beyaz Altın” diyerek taçlandırdığı dünyanın en kaliteli sarımsağı ile Padişah sofralarını süsleyen kuyu kebabı, 116 adet tescilli tarihi evi, ilçemizin tarihi ve kültürel anlamdaki zenginliğinin bir göstergesidir. Bizim ise yerel yönetim olarak amacımız var olan bu değerleri ülkemize ve dünyaya tanıtmak ve bu haklı gururu hep birlikte yaşamaktır” diye konuştu.

“Bu değerimizi en iyi şekilde değerlendireceğiz, geleceğe taşıyacağız”

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de, festivalin örnek bir festival olduğunu belirtti. Festivalin uluslararası olduğuna dikkat çeken Çelik, “Taşköprü sarımsağı bizim için olduğu kadar Türkiye için de bir değerdir. Bu değerimizi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Geleceğe taşıyacağız” dedi.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ise, sarımsağın Taşköprü çiftçisi için çok önemli olduğunu söyledi. Baltacı, Taşköprü sarımsağının ekim alanlarının yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından sponsor firmalara, davetlilere ve protokol üyelerine Baştan Çatal, plaket takdim etti. Ardından Hindistan, Sırbistan. Bulgaristan, Güney Kore, KKTC ve Türkiye'den gelen ekipleri, kendi ülkelerine ait halk oyunlarını sergiledi.

Festivalin açılışına Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu eski Milletvekilleri Hasan Altan, Mehmet Yıldırım ve Mehmet Serdaroğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkın Esen, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Gün Medya Grup Başkanı Cengiz Aygün, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan 10. Tarım Fuarı, festival boyunca traktör ile tarım aletlerin sergilenmesine devam edilecek.