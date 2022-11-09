Ümit Karan yönetiminde ilk galibiyetini alan Kastamonuspor, çıkışını sürdürmek istiyor

Lig'deki son 4 karşılaşmasından sadece 1 puan elde edebilen GMG Kastamonuspor, Teknik Direktör Ümit Karan ile çıktığı ilk maçtan 3 puan ile ayrıldı. Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Kastamonuspor, bu çıkışını sürdürmek istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor, son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan elde edebilmişti. Teknik Direktör Metin Akpunar ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Ümit Karan'ın geçtiği ilk maçta Kastamonuspor, sahadan 3 puanla ayrıldı. Kastamonuspor, hafta sonu Karacabey Belediyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlığına galibiyet hedefi ile başladı. Kastamonuspor, Ümit Karan ile çıktığı ilk maçta aldığı 3 puanı, gelecek müsabakalarda da almayı hedefliyor.

Abdülaziz Solmaz: "Bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

Aldıkları galibiyetle moral bulduklarını söyleyen Kastamonuspor Kaptanı Abdülaziz Solmaz, "Uzun bir aradan sonra galip gelmek mutluluk verici, hafta başında da yeni hocamız takımın başına geldi. Yeni hocamızla iyi bir çalışma dönemi geçirdik, iyi antrenmanlar yaptık. Artık kaybetmeye de lüksümüz yoktu. Hem de sahamızda oynuyorduk. Alt sıralardan kurtulma adına Diyarbekirspor ile iyi bir müsabaka yaptık ve bu maçı kazanmasını bildik. Galip geldiğimizden dolayı mutluyuz ama sadece bir maç kazandık. Bizim de ligde hedeflerimiz var. İnşallah önümüzdeki hafta Karacabey maçında da bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Karacabey Belediyespor hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Solmaz, "Antrenmanlarımız şu anda çok iyi gidiyor. Moralimiz yerinde, galip geldiğimiz zaman tabii ki moraller yerinde oluyor. Sonuçta futbol bir sonuç oyunu, sonuç iyi olduğunda morallerde iyi oluyor. Yeni hocamızla birlikte iyi bir ortamımız oluştu. Takımımıza da bu pozitif yönde yansıdı. İnşallah bu çıkışımızı iyi çalışarak saha içindeki performansımızı arttırarak devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.