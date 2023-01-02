Üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen sebeple üniversite öğrencileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.