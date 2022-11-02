Üniversite öğrencileri ‘hoş geldin şenliği'nde eğlendi

Kastamonu Üniversitesi tarafından akademik yılı açılış etkinlikleri çerçevesinde geleneksel olarak düzenlenen “Kastamonu'ya Hoş Geldin Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu.

Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Üniversitesi'nin işbirliğinde düzenlenen “Kastamonu'ya Hoş Geldin Şenliği” Kastamonu Üniversitesi Merkez Kampüsü yerleşkesinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun katılımıyla düzenlenen şenlik, rekreatif etkinliklerle başladı. Şenlikte, renkli görüntüler yaşanırken Kastamonu'da eğitim gören üniversite öğrencileri gecenin geç saatine kadar gönüllerince eğlendi.

DJ Nail'in performansı ve seslendirdiği şarkılarla muhteşem görsellerin oluştuğu konserde öğrenciler doyasıya eğlendi.

Şenlikte Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini yalnız bırakmayan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinloğlu, “Şehrimize gelen arkadaşlarımıza özellikle yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz. Eskiler yerlerini yenilere bırakacak inşallah onlarda güzel yerlere gelecek ve Kastamonu'yu yöneteceklerdir. Kastamonu'nun nüfus bakımından sizin sayınız küçük veya orta ölçekli gibi görünebilir ama yaklaşık 28-30 bin civarında öğrenciyi barındırıyoruz. Sayınız az falan değil. Sadece sizlerin istekleri bizlerin başımızın üzerinde, ne talebiniz olursa bizlere iletin, bizlerde yerine getirelim. İnşallah en kısa sürede de bu tarz etkinlikleri ya da eğlencelerin tekrarlayacağız, bir daha yapacağız. Bunun sizlerin nezdinde sözünü vereyim. Bizlerden bir talebiniz olduğu zaman bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Hepimize iyi eğlenceler” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise, “Şenlikle öğrencilerimize hem ‘hoş geldin' diyelim hem de öğrencilerimiz güzel zaman geçirsinler istedik. Şenliğin düzenlenmesinde destek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.