Üniversite öğrencileri kış etkinliğinde bir araya geldi

Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Atlı Spor Topluluğu, kar yağışını fırsat bilerek yeni bir etkinlik düzenledi. Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü öğrencileri tarafından 2018 yılında kurulan topluluk etkinlikler yaparak sosyalleşmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Daday Atlı Terapi ve Modern Binicilik Tesisinde kış etkinliği düzenlendi.

Programa Daday Kaymakamı Mehmet Sert, İlçe Özel İdare Müdürü Bahattin Tiftik, Daday Atlı Terapi ve Modern Binicilik Tesisi Müdürü Güzin Aytekin, bölüm hocaları ve birçok fakülte ve bölümden öğrenciler katıldı. Tesisin gezilmesi ile başlanan program, tesis tanıtımı atlara ilk yaklaşım sokak hayvanlarının beslenmesi, yemek ikramı ve geleneksel okçuluk etkinliği ile son buldu.