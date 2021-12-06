Üniversite öğrencileri korona virüs aşısı hakkında bilgilendiriliyor

Kastamonu'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından meslek yüksek okulları ve öğrenci yurtlarında korona virüs aşısı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kastamonu ve ilçelerinde öğrenim gören Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak Abana, Araç, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, İhsangazi, İnebolu, Küre, Taşköprü, Tosya ilçeleri ve il merkezindeki meslek yüksek okullarında korona virüs aşısı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Aşı olmak isteyen öğrenciler ise aşı yaptırma fırsatı buldu.

Konu ile ilgili Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde öğrenim gören Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak Abana, Araç, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, İhsangazi, İnebolu, Küre, Taşköprü, Tosya ilçelerimizde ve il merkezinde bulunan meslek yüksek okullarında derslik ve Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında Covid-19 aşısı bilgilendirme ve uygulamasına yönelik faaliyetler yapılmıştır. Kastamonu aşıyla hastalığı aşıyor" ifadelerine yer verildi.