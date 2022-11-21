Üniversite öğrencileri, uygulamalı binicilik eğitimi alacak

Daday Kaymakamlığı Daday Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisi ile Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu arasında işbirliği protokolü imzalandı. Daday Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan işbirliği imza törenine Kaymakam Ayşegül Yıldırım, Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burhan Sevim ile Daday Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisi Müdürü Ahmet Şirin katıldı. İmzalanan işbirliği protokolüyle 1 yıl boyunca üniversite öğrencileri Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisinde akademisyenlerle birlikte uygulamalı eğitim görecek. Bu iş birliği protokolü ile üniversite öğrencileri ve akademisyenler aynı zamanda binicilik tesisinde bulunan atların bakımı ve tesisin işletilmesi konusunda da destek sağlayacak.