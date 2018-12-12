Üniversite öğrencilerine İlk Türk Kadın Mitingi anlatıldı

Kastamonu'da üniversite öğrencilerine 10 Aralık 1919'da Kurtuluş Mücadelesi için yapılan ilk kadın mitingi anlatıldı. Konferansta konuşan Öğretim Üyesi Dr. Sevda Özkaya Sofu, İlk Türk Kadın Mitingi, herkesin bir bütün olarak bağımsızlık mücadelesini temsil etmiştir” dedi.

Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen konferansta konuşmacı olarak katılan Öğretim Üyesi Dr. Sevda Özkaya Sofu, Milli Mücadele döneminde Kastamonu'da kadınlar tarafından gerçekleştirilen İlk Türk Kadın Mitinginin 99. Yıldönümüyle ilgili üniversite öğrencilerine bilgi verdi.

Mitingin gerçekleştirilmesinde önemli görev üstlenen Zekiye Hanımın yaklaşımına dikkati çeken Dr. Sevda Özkaya Sofu, “Daha dün gibi bizim gibi refah ve saadeti İzmir'de ki yurttaşlarımız, beyaz saçlı kadınlarımız kundaktaki yavrularımız Yunanlıların süngüsünden geçti. Her tarafı yüksek minarelerinden beş vakit ismi Celalullah olan Adana'mız, Antalya'mız, Antep, Maraş, Urfa'mız elimizden gidiyor. Hanımlar büyük felaketlerin önünde evlatlarımızın, kardeşlerimizin kanıyla suladığımız yurdumuzun işgaline susacak mıyız? Hayır, hanımefendiler göğsümüzdeki imanımız bütün dünyayı halt eden Allah'ımız var ve işte bizde imanımıza ve Allah'ımıza istinaden haksızlıklarını yüzlerine vurur. Ve cihan huzurunda ilan ettikleri adaleti talep eyleriz. Türk Kurtuluş Savaşının büyük yokluklara rağmen kazanıldığı herkesin malumudur. İstiklal Şairi Mehmet Akif, ‘Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var derken tam anlatmak istediği budur. Kadın, erkek inanmış Türk Milleti karşısında batılının sermayesi silahı orduları yetersiz kalacak. Yapılan planlar suya düşecektir. Hanımlar biz dünyayı kanlara boğan, insanları tavuklar gibi Boğazlıyan erkeklere müracaat edecek değiliz. Bizim gibi şefkatle, merhametle düşündüklerine şüphe etmediğimiz itilaf devletlerinin büyük kadınlarına müracaat edecek verilen telgrafla bize yapılan haksızlıkları yazacak ve anlatacağız. Eğer onlarda hakkımızı helal etmezlerse kendi kanımızı karıştırarak erkeklerimizle bir safta dinimiz ve istiklalimiz için ölecek haksızlara zalimlere terk ederek öleceğiz. Şefkati merhamet ve sevginin kaynağı olarak vurgu yapan Zekiye Hanım dünyayı yöneten erkeklerin kan döktüğünü ifade ederken de son derece temiz bir yaklaşım sergilemektedir. Alınan kararlara uygun olarak padişaha ve sadrazama telgraflar çekilmiştir” dedi.

“Anadolu şehrinde düzenlenen kadın mitingi önemli bir etki oluşturmuştur”

Kastamonu'da yapılan mitingin önemli bir etki oluşturduğunu ifade eden Dr. Sevda Özkaya Sofu, “Böylece Kastamonu halkı milli mücadeleye sadece cephede değil cepheye lojistik sağlayarak basın yoluyla faal bir biçimde siyasi hayatın içerisinde yer alarak katılmış bu önemli fakat küçük Anadolu şehrinde düzenlenen kadın mitingi önemli bir etki oluşturmuştur. Bu miting Türk Milletinin bir bütün olarak kadın, erkek, çocuk demeden bağımsızlık mücadelesini temsil etmektedir. Ve cumhuriyetin ilanıyla modern dünyada yerini alırken ortaya koyacağı medeni tavrı göstermektedir. Cumhuriyetimizin laiklik bilhassa laiklik ilkesi sayesinde birlikte yaşama kültürünü yeniden inşa ettiği ortamda maddi ve manevi cephede gerisinde verdiği milli mücadeleye adını kazımış olan Türk Kadını 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Bundan sonra Modern Türkiye Cumhuriyetinde cellat, emniyet müdürü, akademisyen, mühendis, doktor, öğretmen, pilot, oyuncu, yönetmen kadınlar yerini almıştır. Sonuç olarak ifade etmek isterim ki çocuklarımızın, gençlerimizin zihinlerinde, yüreklerinde sevgi ve saygı besleyeceklerini örnek alacakları binlerce kahramanımız ve kahramanlık öykümüz bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Konferans, daha sonra plaket takdiminin ardından sona erdi.