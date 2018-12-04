Üniversite öğrencilerinin resim sergisi açıldı

Kastamonu'da üniversite öğrencileri tarafından yapılan resimlerden oluşan Kırmızı Başlıklı Kız adlı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kastamonu öğrenim gören üniversite öğrencilerinin hazırladığı Kırmızı Başlıklı Kız Resim Sergisi, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Açılışa Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve çok sayıda davetli katıldı. Sergide resimleri bulunan öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Her zaman üniversitemizle gurur duyuyoruz. Öğrencilerimiz güzel sanat eserleri ortaya çıkarmış” ifadelerini dedi.

Vali Yaşar Karadeniz katılımcıları selamlayarak ise, “Türk Dünyası Kültür Başkenti olduktan sonra bu tür çalışmalar bizim için çok önemli. Bundan dolayı çalışmalarından dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak sergi ziyarete açıldı. Açılış sonrasında sergiyi gezen davetliler, resimler hakkında eser sahiplerinden tek tek bilgi aldılar.