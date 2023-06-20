Üniversite personeline "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, anne ve anne adayları başta olmak üzere vatandaşlara yönelik bilgilendirme eğitimleri devam ediyor. Bu çerçevede, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde ekipler tarafından Kastamonu Üniversitesi öğretim üyeleri ve çalışanlara yönelik eğitim düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimde çocukların uyuşturucudan korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.