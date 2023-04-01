Uykuda yangına yakalandı, ikinci kattan atlayarak canını kurtardı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde evinde çıkan yangına uykusunda yakalanan vatandaş, pencereden atlayarak ölümden kurtuldu. Alevlere teslim olan ev ise kullanılmaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Cide'nin Çayüstü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangına evin ikinci katında uyurken yakalanan ev sahibi Özden Akman (60), sesleri fark ederek uyandı. Alevlerin evi sardığını gören Özden Akman, ikinci kattaki pencereden atlayarak kurtuldu. Akman'ın vücudunda küçük çapta yanıklar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Evi saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında hafif şekilde yaralanan Akman'a müdahalesi ise olay yerinde yapıldı. Ekipler tarafından yapılan ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan olayı anlatan Akman, evin her tarafını alevler sardığı için pencereden atlayarak kurtulabildiğini söyledi. Akman, evinin ve tüm eşyalarının yandığını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.