Uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında 35 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde sorumluluk alanında devriye faaliyeti sırasında yaptıkları bir kontrolde 35 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.M.M. ve O.S. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.