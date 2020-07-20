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Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Yukarı Aktaş köyünde M.G. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada 500 gram kubar esrar, 135 kök kenevir bitkisi ve 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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