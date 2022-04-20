Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kastamonu'nun il merkezinde S.U. (35) isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan arama sonucunda 23 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam pipo, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan çakmak ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince S.U. isimli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.