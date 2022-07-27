İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları neticesinde şüphe üzerine bir şahsın üstünde aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 1.36 gram skunk ve 122 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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