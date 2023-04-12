İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıs tutuklandı

İstanbul’dan satın aldıkları uyuşturucu maddeyi Kastamonu’ya getiren 2 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul'dan satın aldıkları uyuşturucu maddeyi Kastamonu'ya getiren 2 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ilinden Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 10,54 gram metamfetamin ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan T.G. ve M.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

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