Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 16 Mart tarihinde il merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 24,84 gram bonzai ve 9,78 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.